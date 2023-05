Salaires tourisme : vers des déséquilibres entre "nouveaux" et "anciens" salariés ? 🔑

C'est toujours la même différence entre la fin du mois et la fin du monde

Quand on a des problèmes à boucler ses fins de mois, on ne pense pas à la fin du monde.



De la même façon, on ne s'inquiète pas de savoir combien on touchera si l'on se retrouve au chômage tant qu'on a du boulot, ou combien on touchera une fois à la retraite, ni comment elle sera calculée, quand on a 35 ans !

Personne n'a intérêt à ce que le Ministère du Travail vienne mettre le nez dans notre convention, et commence à intervenir

Maintenant, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre : les patrons ne peuvent pas embaucher des salariés au SMIC et leur demander d'être producteur et générateur de centre de profit, responsable de la production de leurs séjours, le tout en étant en Catégorie B, ce n'est pas possible ! Dans ces conditions là, qui va vouloir être chef de service au SMIC ? Même au McDo les gens sont mieux payés, c'est aberrant !