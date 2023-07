Transparence des salaires : quelles conséquences pour les entreprises ?🔑

Si dans les faits, informer de la rémunération d’un poste dans le cadre d’une annonce parait évident, comment réagiront les recruteurs de l’industrie du tourisme à cette obligation ?



Dans une industrie qui connaît des difficultés de recrutement et dont les salaires sont jugés bas, cette directive peut-elle être une occasion de redorer son blason ? Obligera-t-elle les entreprises à revoir le niveaux des salaires ? Par la même occasion permettra-t-elle de faciliter les recrutements ? Pas sûr.



« La problématique dans le secteur du tourisme est le business model. Globalement, les employeurs paient en fonction des marges qu’ils peuvent générer. Il faut qu’ils réfléchissent à la manière d’augmenter leur productivité, d’incentiver leurs collaborateurs par rapport à la contribution qu’ils vont avoir », expose Thierry Baux.



Certaines structures devraient en profiter plus que d’autres ? « Certains vont jouer le jeu de la transparence salariale, car ils ont des business model, plus moderne. Certains verront ça comme une forme de sanction et d’autres adopteront une attitude attentiste et attendront de voir comment s’effectue les contrôles », prédit Thierry Baux.



Quid des salariés ? Quelles sera leur réaction quand ils découvriront les salaires de leurs collègues à la machine à café ?



« Cela peut générer une frustration, voire une démobilisation, car jugé injuste » , anticipe Thierry Baux, selon qui les gens feignent de ne pas connaître la rémunération de leurs voisins. « Je pense qu’ils savent beaucoup. Les équipes se parlent. Le fait que ce soit étalé sur la place publique, les réactions qui étaient larvés aujourd’hui vont s’exprimer » , ajoute-t-il.



« Dans un contexte où la relation à l’entreprise a complétement évolué, notamment avec le télétravail, il y a déjà une forme de méfiance vis-à -vis de l’employeur. Cette transparence peut être interprétée et générer encore plus de temps d’attention et d’explication à titre individuel que ça ne l’est aujourd’hui. Avec la distanciation, il y a un gros travail d’empathie, de coaching, d’encadrement. Qui va s’y coller ? Pas forcément le dirigeant, mais le DRH ou le manager, qui va devoir apporter une justification » , prévient Thierry Baux.



Il reste trois ans aux entreprises pour être prêtes à répondre à cette directive.