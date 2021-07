V. Reconvertis du tourisme - Fréderic Abiven : "Le tourisme est, pour moi, une page définitivement tournée !"

2017, patatras ! Le groupe canadien Transat décide de céder sa branche française à TUI. Cela changé du tout au tout. On est passé dans un groupe mondial.



Ça a été déstabilisant pour toutes les équipes, notamment pour les commerciaux. Il y a eu un premier écrémage, qui a cassé le modèle que l’on avait créé.



TUI m’a proposé un poste de directeur régional. Une opportunité extrêmement intéressante... sur le papier.



Pour TUI, la difficulté était de mixer les différentes politiques commerciales et les produits des différentes marques du groupe.



J’ai abandonné la partie commerciale et le terrain pour devenir un vrai bureaucrate : gérer des stats, participer à des conférences téléphoniques... C’est à ce moment que j’ai commencé à me poser des questions.



Je ne voyais pas où on allait. Et puis j’avais envie d’autre chose. J’ai fait une rupture conventionnelle en septembre 2019.



Après une phase de réflexion, je suis retourné à l’école pour suivre un Certificat de qualification professionnelle (CQP) de crêpier. Avec mon épouse, nous avons acheté en novembre 2020 une crêperie.



Nous sommes tous les deux des commerçants dans l’âme. Après des mois de travaux, nous avons ouvert le 1er juin 2021.



On est présent sur les réseaux, on a repris la main sur TripAdvisor. Ça démarre bien, nous sommes ravis. On a embauché deux commis en cuisine, et 5 à 6 serveurs en salle.



Le tourisme est pour moi définitivement une page tournée ».