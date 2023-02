Appli mobile TourMaG



Vœux 2023 : et si "L’humain était au cœur de tout" « Le tourisme, c’est d’abord de l’humain »

Brice Duthion, manager du Campus sud des métiers tourisme nous livre un discours de "cérémonie des vœux" tel qu'il l'aurait aimé l'entendre lors des multiples rendez-vous donné par les élus de la République en début d'année.

Rédigé par Brice DUTHION le Vendredi 3 Février 2023

La vie de la République est rythmée, chaque début d’année, par un rite immuable. La France devient un vaste territoire dont chaque parcelle accueille une « cérémonie des vœux ». Pas un village, pas une ville n’échappe à ce cérémonial.



Qui semble correspondre à une vision républicaine partagée. Les élus présentent leurs bilans et leurs projets pour les mois à venir. Un savant mélange de sincérité, de relecture de bilan parfois avantageuse et de mise en scène qui ne rechigne pas à la grandiloquence.



Les citoyens se pressent au pied d’estrades surchargées ou dans des salles de spectacle réquisitionnées pour l’occasion. Ici le grand théâtre fait l’affaire, là le gymnase décoré pour l’occasion. La scène accueille les membres de la majorité ainsi que les grands élus des environs.



Les discours sont les mêmes à quelques mots près d’une année sur l’autre, et d’une commune à l’autre. Dans les grandes intercommunalités, plusieurs soirées sont organisées. Pour les administrés, pour les retraités, pour les forces vives, les commerçants, les artistes, les clubs de sports et sans doute bien d’autres communautés. Les satisfécits sont nombreux. Le verre de l’amitié est célébré, la galette des rois est partagée. Santé à vous toutes et tous !



"L’humain serait au cœur de tout" Il y quelques années, alors élu de la République et adjoint en charge de la culture d’une petite commune de 6.000 habitants, je m’étais amusé à aller assister à plusieurs de ces cérémonies. Je dois dire qu’au bout de trois ou quatre soirées, à quelques jours d’intervalle, j’ai fini assez vite par me lasser des discours convenus. Parce qu’il me semblait que nombre d’édiles plagiaient les vœux du Président de la République et finissaient pas en singer les verbes et les postures.



La décentralisation, censée rapprocher la décision publique des citoyens (ou inversement) n’avait-elle finalement que renforcer les attributions de quelques-uns qui se rêvaient en petits marquis ou princes de leurs territoires ?



Curieux paradoxe dans un pays où l’abstention est importante et la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics et de ceux qui les incarnent quasiment généralisée. Les mots entendus ne correspondaient guère aux maux observés et aux carences d’un système démocratique quelque peu essoufflé.



Eloigné de mes obligations d’élu, je suis retourné cette année écouter quelques vœux pour en avoir une idée nouvelle. Et je dois dire que je n’ai pas été déçu. Surtout en prêtant une oreille très attentive aux mots entendus, aux enjeux humains dans les discours, encore plus aux enjeux sociétaux liées aux entreprises du territoire où je vis depuis plusieurs années désormais.



En me laissant bercer par les discours, peut-être grisé par les verres de l’amitié, m’est venue à l’idée d’imaginer un discours centré sur l’humain. Me mettant dans la peau d’un édile pour qui « l’humain serait au cœur de tout »...

« Mes chers compatriotes,

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Sénateur,

Madame la Députée,

Madame la Présidente du Conseil Régional,

Madame la Présidente du Conseil Départemental,

Monsieur le Président honoraire du Conseil Départemental,

Mesdames et Messieurs les maires de la communauté urbaine,

Mesdames et Messieurs les élus départementaux et régionaux,

Monsieur le Président du SCOT,

Mesdames, Messieurs les Vice-présidents de la communauté de communes,

Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre Communal d’Action Social,

Mon général,

Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-Officiers et tous les militaires présents,

Monsieur le directeur d’Académie,

Mesdames et Messieurs les proviseurs de Lycées et de collèges, les directrices et directeurs d’écoles,

Monsieur le Délégué de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens,

Messieurs les anciens Maires,

Monseigneur l’Evêque,

Mesdames et Messieurs les représentants des cultes,

Mesdames et Messieurs Présidentes et Présidents des associations,

Madame Présidente et Monsieur le Président des chambres consulaires,

Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,

Et enfin vous toutes et tous, chères habitantes et chers habitants,

Mais aussi vous toutes et tous qui n’avez pas pu venir, parce que vous souffrez dans votre cœur ou dans votre corps,

Chers enfants du Conseil Municipal Junior,



Mesdames, Messieurs, chers amis, chers concitoyens,

Cette année 2023 sera importante pour la place de l'humain dans notre ville C’est une grande joie d’être ici et de vous voir si nombreux. Et de débuter cette année 2023 avec vous.



Cette année 2023 sera importante pour notre ville, pour la place de l'humain dans notre ville. Qui d’entre nous ne sent pas uni(e) par notre humanité ? C’est cette humanité, c’est ce qui « vivre ensemble », c’est cette paix et cette harmonie qui motive l’action de la collectivité. Et singulièrement la mienne.



Nous travaillons ensemble pour créer une ville qui répond aux besoins de vous toutes et tous, ses habitants, quels que soient votre origine, votre religion ou votre statut social. C’est notre fil conducteur, notre matrice et notre projet, investir dans des services publics de qualité, la santé, l'éducation et le logement, afin que chacun puisse vivre dans des conditions décentes, mais aussi pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence, pour promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité des chances, pour cultiver notre solidarité et notre engagement en faveur d’une vie commune plus juste et plus équitable.



Cette solidarité doit être la clé pour construire une ville résiliente, pour renforcer les liens sociaux, pour soutenir les projets qui visent à favoriser l'entraide, le partage et la coopération entre les citoyens.



J’ai cette conviction : la base de ce vivre-ensemble doit reposer sur l'accueil, la culture et le tourisme dans notre ville. Vous le savez bien, notre ville est riche riche en histoire, en patrimoine, en culture. Nous devons continuer à soutenir les initiatives culturelles qui visent à les valoriser, ainsi qu'à favoriser leur accessibilité pour tous.



Notre ville est également un lieu d'accueil pour les visiteurs du monde entier. C'est pourquoi nous devons continuer à investir dans des projets qui visent à améliorer l'accueil des touristes et à renforcer notre attractivité.



Nous devons continuer à développer notre offre touristique en proposant des activités variées, en renforçant notre offre hôtelière, en mettant en avant les produits locaux et en valorisant notre patrimoine culturel et environnemental.

Favoriser l’accès à la formation pour tous les publics Cela signifie que nous devons continuer à soutenir les projets qui visent à renforcer la transmission des savoirs et des savoir-faire, et à favoriser l'épanouissement des talents locaux.



Notre action doit soutenir l’élévation des compétences professionnelles et les efforts en matière de formation. Notre monde est en constante évolution, où il est de plus en plus important de disposer de compétences professionnelles à jour pour réussir sur le marché du travail.



Développer l’offre de formations à tous niveaux, en proposant des programmes adaptés aux besoins des entreprises locales et aux aspirations des habitants. Pour y parvenir, nous soutiendrons les projets visant à développer les compétences des jeunes et des adultes, en mettant en avant les nouvelles technologies et les métiers de demain.



J’en appelle à notre tissu économique diversifié. Chaque entreprise doit pouvoir offrir de nombreux débouchés professionnels pour tous les talents du territoire, jeune ou moins jeune. C’est pourquoi nous devons continuer à investir dans des projets qui visent à renforcer l’employabilité des habitants, à travers la formation professionnelle continue et la création d’emplois qualifiés.



Mais aussi à favoriser l’accès à la formation pour tous les publics, quels que soient leurs besoins ou leur statut social, en mettant en place des actions de préparation à l’emploi, de formation qualifiante, de stages et de mentorat.

Une année de changement, de transformation, d’accélération des transitions Voilà, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce qui nous attend en 2023. Une année de changement, de transformation, d’accélération des transitions pour permettre à notre ville de se réaliser. Une année pour bâtir, avec vous, la ville durable, inclusive et accessible de demain. Mais aussi la ville de référence en matière de tourisme, d’accueil de culture.



La ville soucieuse de sa jeunesse, des compétences de cette dernière. Je sais que je peux compter, pour y parvenir, sur chacune et chacun d’entre vous afin de bâtir ce que pourrait être notre ville à 10 ans et lever l’ensemble des freins à l’emploi qui demeurent trop nombreux.



L’heure est venue de vous souhaiter une très belle année. Mesdames et Messieurs, faisons de 2023 une part de notre destin véritable. Travaillons collectivement, chacun à notre place, à se demander comment on peut rendre le monde meilleur.



Que 2023 soit heureuse et épanouissante. Qu’elle permette à chacune et chacun d’entre vous d’entrer dans un temps de joies partagées, avec tous ces petits bonheurs qui font le sel de la vie. Qu’elle permette à votre ville, à notre ville, à notre communauté urbaine, d’avancer pour encore mieux vivre ensemble.



Nous avons tous les atouts pour affronter des vents contraires, mais n'ayons pas de doute sur le fait qu'il faut se lever et que nous aurons à tenir fermement le cap pour nos habitants, pour notre territoire et pour chacun d'entre nous.



Que 2023 vous garde en bonne santé. Et développe une véritable santé au travail !



Ensemble, nous allons réussir. Et c’est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle.

Vive notre Ville.

Vive la République.

Vive la France. »

Brice Duthion est manager du projet Campus sud des métiers tourisme de la CCI Nice Côte d'Azur. Il est également consultant et expert indépendant en tourisme, culture et développement territorial. Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés, est expert auprès de l'Open Tourisme Lab, du CNFPT et de l'INSET de Dunkerque et fait partie de l'équipe des blogueurs du site etourisme.info.



Il a été auparavant maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Le Cnam), enseignant et tuteur à l'Ecole Urbaine de Sciences Po Paris, vice-président de la Conférence des formations d’excellence en tourisme (CFET) et membre fondateur de l'Institut Français du Tourisme (IFT).



Brice Duthion est l'auteur de nombreux ouvrages et articles spécialisés en tourisme. Il a assuré la direction de la collection "tourisme" aux éditions de Boeck supérieur. Il est, enfin, l'auteur de plusieurs MOOC mis en ligne sur France Université Numérique (FUN).



