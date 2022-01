Vous aussi, confiez votre recrutement d'alternants à l'EFHT en 2022

Afin d’accompagner au mieux ses entreprises partenaires, l’EFHT propose des jobs dating tout au long de l’année 2022 selon des critères prédéfinis.



Ainsi, l’école de tourisme propose à chaque entreprise de présélectionner des candidats qui pourraient répondre au mieux à leurs attentes en leur proposant deux formules :



→ La première consiste à réaliser un job dating à l’école (ou en visio-conférence) à partir du mois de février 2022 après avoir présélectionné des candidats. Le recruteur y participe le temps d’une demi-journée afin de rencontrer tous les étudiants concernés lui permettant plusieurs rendez-vous en peu de temps de manière efficiente.



→ La deuxième, souvent utilisée pour les petites entreprises, consiste à faire les entretiens directement à l’entreprise touristique. Accompagné d’un chargé de recrutement, le groupe de futurs alternants se déplacent directement au recruteur lui permettant une plus grande souplesse dans la prise de rendez-vous.



Ces deux formules permettent aussi bien aux recruteurs qu’aux futurs alternants de bénéficier d’un accompagnement qui fait la renommée de l’EFHT depuis plus de 45 ans.



En 2021, TUI France et Avis Budget Group ont fait confiance à l’école afin de créer des classes dédiées. Et si en 2022, c’est votre entreprise que l’EFHT accompagnait ?