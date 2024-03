Voyages pour célibataires : CPourNous vise 10 000 clients par an d'ici 2026 🔑

Au fur et à mesure, les amis en couple ne venaient plus et ce sont les amis d'amis qui se joignaient au noyau de départ. Le constat devenait assez évident : ce sont les célibataires qui veulent voyager ensemble et partager des vacances fun

Voilà 22 ans que l'agence de voyages en ligne CPourNous fait partir (et se rencontrer)Son fondateur et actuel président, Gilles-Marie Stauff, était étudiant, lorsqu'il a commencé à s'intéresser au voyage, partant régulièrement avec ses amis.", nous confie-t-il.CPourNous cible donc spécifiquement les célibataires ou les personnes voyageant seules, afin de. Une grande colonie pour célibataires en quelque sorte !S'adressant à une clientèle nationale et internationale,, ce site, gratuit, propose principalement des voyages: escapades en France, week-ends culturels en Europe, séjours et circuits partout dans le monde, croisières. L'occasion pour les voyageurs de s'aérer l'esprit tout en agrandissant leur cercle de connaissances.