1er FORUM RECRUTEMENT : Quels Emplois tourisme/hôtellerie, demain ? (Mise à jour Replay) Webinaire 18 mai 2021, pour réfléchir au recrutement et aux ressources

Alors que le secteur amorce des signes de reprise, avec des dates précises de réouverture des frontières, des restaurants, des croisières et autre, un problème épineux va se poser. Maintenus depuis plus d’un an en chômage partiel, en télétravail ou autre, beaucoup de salariés, découragés, démotivés, ont tiré leur révérence. Il ne sera pas facile de les faire revenir dans une industrie réputée pour ses bas salaires et aux profils de carrière aléatoires. Welcome to The Travel by TourMaG organise avec sa responsable, Valérie Dufour, le 1er Webinaire dédié au Recrutement tourisme hôtellerie, avec des Ecoles, des recruteurs et des spécialistes du RH.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 19 Juillet 2021

TourMaG.com - Pourquoi organiser un webinaire sur le thème “Quels Emplois tourisme/hôtellerie, demain ?”, alors que le marché sort à peine de son marasme ?



Valérie Dufour :"L'idée est partie du constat qu'avec la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, beaucoup de personnes ont quitté les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie.



Elles se sont reconverties dans l'immobilier ou les banques et assurances, beaucoup d'étudiants du tourisme et de l'hôtellerie se sont démotivés, en raison des difficultés rencontrées pour trouver un stage ou une alternance.



Il est urgent d'anticiper ce problème de démotivation du personnel et des étudiants et donc de pénurie de main d'oeuvre pour préparer la reprise dès maintenant car le secteur a de l'avenir, les gens voyageront toujours aussi bien pour le travail que pour les loisirs.



Les compétences recherchées sur le marché ont également évolué avec la crise et il faut former le personnel en place et les futurs pros à ces nouveaux besoins (techniques de vente, vente se services à valeur ajoutée, communication digitale, tourisme durable, management, production de voyages sur-mesure, expertise pointue sur les destinations etc)



TourMaG.com - Il y a des "trous dans la raquette" question formation et compétences spécifiques ?



Valérie Dufour :"Clairement. Peu de personnel sait vendre le réceptif France par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux et aller chercher les clients, faire du voyage sur-mesure etc.



Comprendre les conditions de réservation, les services à valeur ajoutée, la réglementation des visas et les restrictions de voyage sont aussi essentiels pour conseiller efficacement les voyageurs.



Le management avec le télétravail a également été modifié. Face à un nouveau monde, plus complexe et incertain, les voyageurs auront besoin d'une information sûre et surtout d'être rassurés.



Des connaissances et une expertise seront nécessaires pour commercialiser, vendre et conseiller sur les bons produits si la confiance doit être rétablie.

Les nouveaux modes de travail vont-ils révolutionner l'industrie ? Au niveau de l'hôtellerie, aussi, il manque du personnel au niveau de la restauration, des cuisiniers, serveurs ou réceptionnistes ainsi que beaucoup de cadres qui ont rejoint d'autres secteurs.



Le problème actuellement c'est qu'après avoir découvert d’autres métiers, bien souvent moins difficiles que l’hôtellerie-restauration, certains collaborateurs ne souhaitent pas y retourner..."



TourMaG.com - Quels seront les thèmes traités lors de ce Forum ?



Valérie Dufour :"Le débat s'articulera autour des sujets suivants :



- Quelles sont les aides destinées aux acteurs du tourisme au niveau de la formation ?

- Quelles sont les compétences qui seront les plus recherchées à la reprise ?

- Comment recruter le plus efficacement ?

- Comment les écoles et entreprises peuvent travailler ensemble pour préparer l'avenir de l'industrie du tourisme et redonner espoir à la jeunesse et au personnel des secteurs concernés ?

- Les nouveaux modes de travail vont-ils révolutionner l'industrie ?



TourMaG.com - Redoutez-vous une pénurie de candidats sur le marché du travail dans le tourisme, comme en Grande Bretagne ?



Valérie Dufour :"Oui, je le crains, si on ne redonne pas espoir à la jeunesse et au personnel qui sont démotivés par la longueur de la crise et l'incertitude, d'ailleurs les entreprises qui recrutent actuellement semblent déjà connaître des difficultés de recrutement."

LES INTERVENANTS - 1er Forum Recrutement tourisme/hôtellerie Au niveau de la formation :



EFHT - Kévin Giraudeau (Directeur communication) et Romain David (Directeur Administratif et Financier)

ESCAET - Laurie Larchez (Directrice des opérations)

Viaticus - Bernard Sabbah (Président Fondateur) et Emilie Duron (Responsable du pôle formation adultes)

IEFT - Clara Torrent (Chargée des relations entreprises et étudiants)

Grand Sud - Frédéric Canicio (Directeur d'établissement) et Alexandra Le Saux (Chargée de promotion, relations entreprises)

Campus Sud des Métiers / CCI Nice Côte-d'Azur - Brice Duthion - (Manager Projet Filière Tourisme)

Tourism Development - Karine Estaun (Dirigeante)

360 Sharing - Yann Gougeon (Dirigeant)



Au niveau des recruteurs :



Cabinet de recrutement AJ Conseil - Alain Jacob (Dirigeant)

Cabinet B Ressource - Thierry Baux (HR Consultant associé Gérant)

France DMC Alliance - Patricia Linot (Présidente)

Climats du Monde - Olivia Calvin (Directrice commerciale)

Respire - Le Tourisme de demain - Fabio Casilli - (Président-fondateur)

Monde Authentique / La Bulle du Voyage - Frédéric d’Hauthuille - (Dirigeant)

Comptoir des Voyages - Kevin Favrat - (Responsable Recrutement)

Hôtel Nhow à Marseille - Marc Thepot - (Directeur général)

