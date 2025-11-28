TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelJobs  
Recherche avancée

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

Une nouvelle édition pour valoriser les métiers du secteur


La 4ᵉ Semaine des métiers du tourisme se tiendra du 2 au 8 février 2026. Le ministère lance la campagne de labellisation destinée aux acteurs souhaitant organiser des événements pour promouvoir les professions du secteur et renforcer l’attractivité des métiers.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme ©DepositPhotos/Rawpixel
4ᵉ Semaine des métiers du tourisme ©DepositPhotos/Rawpixel
Aerticket
La 4ᵉ Semaine des métiers du tourisme, organisée du 2 au 8 février 2026, marque un nouveau temps fort pour le Gouvernement, qui souhaite poursuivre la valorisation des formations et des carrières du secteur.

Les difficultés de recrutement demeurent : le secteur Hébergement-Restauration comptait encore en 2024 une moyenne de 66 400 emplois vacants par trimestre, et plus de 50 % des projets de recrutement 2025 sont considérés comme difficiles.

L’initiative vise à combattre les stéréotypes associés aux métiers du tourisme et à attirer de nouveaux talents parmi les jeunes en orientation et les demandeurs d’emploi.

Lors de l’édition 2025, 2 400 événements avaient été labellisés, permettant de mettre en relation 205 000 participants avec les professionnels du secteur, et plus de 14 000 recrutements avaient été réalisés.

À lire aussi : Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Modalités de labellisation, formats attendus et participations du public

Autres articles
Tous les acteurs publics et privés du tourisme peuvent solliciter la labellisation de leurs événements, qu’il s’agisse d’entreprises, de fédérations, d’associations, d’établissements de formation ou d’institutionnels.

Pour être labellisé, un événement doit concerner une filière touristique, se dérouler en France entre le 26 janvier et le 1ᵉʳ mars 2026 (ou jusqu’au 26 avril 2026 pour la Corse et les Outre-mer), être ouvert au grand public, notamment aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, et être gratuit.

Les formats attendus sont variés : visites d’entreprises ou d’écoles, interventions en milieu scolaire, journées immersives, forums de recrutement, conférences, ateliers pratiques, expositions, webinaires ou événements ludiques.

Les événements labellisés seront géolocalisables dès janvier 2026 via une carte interactive. Les organisateurs recevront un kit de communication, comprenant notamment des visuels destinés aux réseaux sociaux.

Le public pourra rechercher facilement un événement près de chez lui et contacter les organisateurs pour s’y inscrire. Cette édition poursuit l’objectif d’améliorer la visibilité des métiers et de faciliter les rencontres entre candidats et employeurs, dans la continuité des actions engagées les années précédentes.

Retrouvez notre dossier sur l'emploi dans le tourisme

Lu 99 fois

Tags : emploi
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
La 4ᵉ Semaine des métiers du tourisme se tiendra du 2 au 8 février 2026. Le ministère lance la campagne de...

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
Emirates organise, en décembre 2025, une série de journées portes ouvertes dans cinq villes françaises pour recruter de...

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages
L’Académie du Tourisme lance l’ADT Camp, la première école d’application en immersion au sein d’un site touristique....
Dernière heure

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

Certification B Corp : HomeExchange progresse !

JEAN-FRANCOIS SUHAS

Recruteurs

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
Vous êtes passionné par le voyage ? Vous aimez partager vos expériences, faire des rencontres enrichissantes et qui...

MARIETTON DEVELOPPEMENT

CARREFOUR VOYAGES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028

Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias