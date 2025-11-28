4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

La 4ᵉ Semaine des métiers du tourisme, organisée du 2 au 8 février 2026, marque un nouveau temps fort pour le Gouvernement, qui souhaite poursuivre la valorisation des formations et des carrières du secteur.
Les difficultés de recrutement demeurent : le secteur Hébergement-Restauration comptait encore en 2024 une moyenne de 66 400 emplois vacants par trimestre, et plus de 50 % des projets de recrutement 2025 sont considérés comme difficiles.
L’initiative vise à combattre les stéréotypes associés aux métiers du tourisme et à attirer de nouveaux talents parmi les jeunes en orientation et les demandeurs d’emploi.
Lors de l’édition 2025, 2 400 événements avaient été labellisés, permettant de mettre en relation 205 000 participants avec les professionnels du secteur, et plus de 14 000 recrutements avaient été réalisés.
Modalités de labellisation, formats attendus et participations du public
Tous les acteurs publics et privés du tourisme peuvent solliciter la labellisation de leurs événements, qu’il s’agisse d’entreprises, de fédérations, d’associations, d’établissements de formation ou d’institutionnels.
Pour être labellisé, un événement doit concerner une filière touristique, se dérouler en France entre le 26 janvier et le 1ᵉʳ mars 2026 (ou jusqu’au 26 avril 2026 pour la Corse et les Outre-mer), être ouvert au grand public, notamment aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, et être gratuit.
Les formats attendus sont variés : visites d’entreprises ou d’écoles, interventions en milieu scolaire, journées immersives, forums de recrutement, conférences, ateliers pratiques, expositions, webinaires ou événements ludiques.
Les événements labellisés seront géolocalisables dès janvier 2026 via une carte interactive. Les organisateurs recevront un kit de communication, comprenant notamment des visuels destinés aux réseaux sociaux.
Le public pourra rechercher facilement un événement près de chez lui et contacter les organisateurs pour s’y inscrire. Cette édition poursuit l’objectif d’améliorer la visibilité des métiers et de faciliter les rencontres entre candidats et employeurs, dans la continuité des actions engagées les années précédentes.
