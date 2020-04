Activité partielle : le nombre d’heures indemnisables vient d’être augmenté à 1 607 heures

Je constate que dans le contexte actuel sans précédent, de nombreuses entreprises du tourisme ont mis en activité partielle totale leurs salariés inoccupés, et certaines entreprises font l’effort de maintenir les salaires malgré un activité très diminuée.



A côté de cela, je constate dans d’autres branches d‘activités pour lesquelles mon cabinet intervient également, un manque de personnel malgré une mobilisation importante et des appels sans réponses (et les secteurs sont nombreux : transport, visio, distribution, etc.).



Il peut être intéressant que des salariés inoccupés et qui le souhaitent, soient mis à disposition temporairement d’une autre entreprise confrontée à un manque de personnel.



Cette mise à disposition temporaire suppose, comme en temps normal, l’accord du salarié et des deux entreprises et peut sauver des entreprises : l’entreprise prêteuse qui se voit rembourser les salaires, l’entreprise utilisatrice qui a besoin de salariés et enfin le salarié qui peut aider et servir l’intérêt commun et collectif.



Dans ces conditions, je suggère aux employeurs d’inciter et d'inviter leurs salariés à participer à l’effort commun par la mise à disposition de personnel, dont le mécanisme a été facilité par une Ordonnance du 2 avril 2020.