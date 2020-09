Activités : Regiondo recrute 50 personnes

Régiondo enregistre une "croissance à deux chiffres" de son chiffre d'affaire sur juillet et août comparé à 2019.



" Un nombre de nouveaux utilisateurs records par mois depuis la création de Regiondo (essentiellement dans les activités extérieures ou répondant à une demande locale). " explique Cedric Lopez, directeur France.



Dans ce contexte la plateforme qui emploie 110 permanents basés en Europe et qui a ouvert un bureau à Nice l’an dernier, recherche 50 nouvelles personnes pour les intégrer au sein du groupe.



En France, 15 postes de commerciaux et gestionnaires de compte vont être créés "pour supporter les professionnels des loisirs et faire face à la demande locale."