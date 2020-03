COVID-19 : quelles mesures à prendre pour les entreprises vis-à-vis des salariés ?

Je rappelle que le code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel dont il est responsable.



Ainsi, si un salarié dénonce une souffrance morale, un stress au travail ou l’absence de mesures, la responsabilité de l’employeur peut être engagée… et aller jusqu’à la rupture du contrat pour faute de l’employeur avec les conséquences d‘un licenciement abusif.



Aujourd’hui, dans le contexte du COVID-19, chaque agence, TO, entreprise du voyage doit être encore plus vigilante et prendre les mesures suivantes qui s’imposent d’urgence.