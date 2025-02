Chiffres du tourisme : annexons les Baléares et Basta ! (Jean Pinard) [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

C'est quand même dingo cette obsession franco-française de se comparer aux performances de l'Espagne, en matière de tourisme.Je ne sais pas d'où vient ce complexe, et j'ai du mal à m'expliquer que chaque bilan nous oblige, non pas à mesurer nos progrès, et si possible avec des indicateurs renouvelés, mais à parler de notre retard face à l’Espagne.On ne va pas refaire le match à chaque bilan, et ça serait peut-être bien d’acter que, si l’Espagne produit plus de tomates et d’oranges que la France, c’est que le taux d’ensoleillement ibérique est deux plus fois élevée que celui de la France. Certes ça n’explique pas tout, mais l’ héliotropisme , ça reste un truc qui fait la différence entre des pays du Nord et des pays du Sud quand il s’agit d’accueillir des touristes. On peut d’ailleurs s’étonner que l’INSEE ne prenne pas en compte la fréquentation des DOM TOM dans ses bilans annuels.Sinon, sur ce sujet, on peut aussi ajouter que la fréquentation des Baléares est 12 fois supérieure à celle de la Corse, et comme personne en Corse ne veut un tel volume de touristique, que le débat est clos.Enfin il devrait l’être. Il va falloir une bonne fois pour toutes admettre que c’est la clientèle domestique qui fait vivre les acteurs de la filière tourisme en France, et qu’on peut être le pays le plus visité au Monde, et en même temps, être le pays préféré de ses habitants pour y passer ses vacances.