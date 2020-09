Covid-19 : comment les écoles et formations tourisme font-elles face à la crise ?

Du côté de l'IEFT à Lyon, Antoinette Martin-Lise, la directrice se veut moins alarmiste même si elle a fait le choix de re-centraliser sur Lyon la plupart des formations fermant plusieurs cursus sur Paris : "Sur la capitale il reste le MBA et le 2e cursus de BTS, mais ce n'est pas uniquement pour des raisons liées à la crise sanitaire c'est aussi pour des raisons organisationnelles" précise-t-elle.



Ses équipes ont mis à profit la période de confinement pour travailler sur de nouvelles approches : "nous nous sommes demandés la manière dont il fallait s'adresser aux 18 -25 ans qui seront en charge de construire les modèles de demain".



Tourné vers l'Hospitality, l'événementiel, l'hôtellerie, et le marketing, l'IEFT assure que l'année 2020-2021 sera un bon crû : "Nous avons un doublement des contrats d'apprentissage par rapport à 2019 boostés par les nouvelles mesures gouvernementales." explique t-elle.



Son point d'ancrage à Lyon joue sans doute en sa faveur avec de nouvelles opportunités pour les étudiants : "De nouveaux acteurs se tournent vers nous pour l'alternance : les institutionnels, les hébergements insolites, les campings comme Huttopia, mais aussi b[des entreprises situées à la montagne ou encore Ardèche. Nous suivons les nouvelles tendances")b ajoute la directrice.



Elle reconnaît toutefois que pour le BTS tourisme tout n'est pas si fluide mais elle tempère : "il est certain que nous avons moins d'agences de voyages mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Et puis nous avons toujours eu des difficultés dans ce secteur.



Toutefois certaines structures touristiques qui ne sont pas des agences, telles que les associations par exemple ont saisi l'opportunité de l'apprentissage".