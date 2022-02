Moins arrogants, sommes-nous donc devenusSans doute. L’immobilité ou « dé-mobilité » nous ont permis de réfléchir. De réfléchir à ce que sera demain et à ce que nous voulons pour demain. La prospective, science élitiste il y a encore peu, a pris du galon dans l’opinion.Elle est devenueet cherche à réinventer les champs du possible, les routes de l’avenir. Collectivement.A ce propos, l droits de l’Homme commence pour sa part à effleurer les consciences des touristes désireux de continuer à arpenter le monde. Confirmant que ce pilier du développement durable est indispensable…Quoi d’autre ? Malgré une légère tendance à la « sédentarisation », l’envie de proximité,le désir d’ailleurs est toujours prégnant et il ne fait pas de doute que la vie de demain, malgré les évolutions comportementales que nous venons d’évoquer, ramènera les candidats au voyage vers les routes du ciel, des mers et de la terre, avec autant d’enthousiasme, un supplément de lucidité et de conscience environnementale en plus.Car, in fine,Résiliente, elle est restée debout, prête à accueillir ses clients et à leur proposer la quintessence de son offre.Une offre à peine modifiée mais plus sécurisée et plus compatible si possible avec les alertes écologiques. Pourvu simplement que ses tarifs ne se sentent pas pousser des ailes et que les « voyages consolation » ne soient pas remplacées par les affres de la frustration.