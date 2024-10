Fiscalité tourisme : cherchons des poux et des sous à ceux qui en profitent... 🔑

Donc plutôt que de s’en prendre aux collectivités partenaires, allons plutôt chercher des poux et des sous à ceux qui profitent des flux touristiques, sans jamais contribuer au marketing qui encourage les Français à partir en week-end et en vacances.



Oui le marketing des destinations coûte cher. Début avril Toulouse, a accueilli le plus salon pro du tourisme, les RDV France qui accueillaient 800 TO. Les collectivités locales, Métropole, Département et Région ont financé ce salon à hauteur de 450 000€ ! je ne connais pas beaucoup de filières dont les salons professionnels sont financés à 100% par de l’argent public.



Mais tant mieux après tout, à condition de s’en souvenir aussi. Quand les Pyrénées Orientales souffrent d’une baisse de fréquentation en plein été à cause de la sécheresse, qui vient-on chercher pour financer une campagne de com pour favoriser les séjours après saison ? Toujours les Collectivités et les OGD partenaires.



Il serait utile de prendre un peu de hauteur sur le sujet du financement des services aux touristes, pour éviter de tomber dans des appréciations binaires, faute de bien appréhender les enjeux du financement des services aux touristes.



Même si le recours aux taxes n’est pas toujours la bonne solution, une taxe sera toujours plus pertinente que l’impôt, parce qu’elle est payée par l’usager.



Qu’il y ait des points à améliorer, c’est évident, et peut être qu’il serait temps de faire évoluer le cadre de financement du tourisme en demandant à ceux qui se sont toujours défilé, de commencer par mettre la main au portefeuille.



Pour s’en convaincre, les bénéfices des sociétés d’autoroute s’élèvent à 4Mds en 2024, la baisse des dotations des collectivités par l’État sera de 5 Mds en 2025.



CQFD !