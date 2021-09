Hôtellerie, restauration : Sequoiasoft lance un concours destiné aux étudiants

"Ce concours est une manière de plus pour Sequoiasoft de soutenir la filière, de partager sa passion de tous ces métiers de l'hébergement et de la restauration et d'échanger avec ces jeunes talents pleins d'idées et d'envie ! Alors j'invite tous les étudiants du secteur, créatifs et ayant le goût du défi à participer et à questionner le parcours client de demain pour faire dès maintenant les bons choix !"

Comme le précise Olivier Mouchet, Directeur de la Business Unit Hospitalité :Ce concours s'inscrit dans la continuité du programme Education mis en place par Sequoiasoft depuis plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, une trentaine d'établissements du programme utilise les PMS mis à disposition comme outil pédagogique professionnalisant pour les cours, les examens ou leur restaurant et hôtel d'application.Inscriptions au concours L’Hôtellerie de demain :