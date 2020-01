Hôtellerie, restauration, vente, scène… les parcs d’attractions recrutent massivement !

Les parcs profitent de leur attractivité et peuvent majoritairement compter de fidèles saisonniers.



A l’instar de la Compagnie des Alpes : « 50% de nos collaborateurs reviennent d’une année sur l’autre. Certains ont une organisation de travail qui correspond à la saisonnalité du parc et puis, nous sommes implantés dans des régions moroses en termes de création d’emploi » , ajoute François Fassier, directeur opérationnel des Parcs de la Compagnie des Alpes.



Mais, face aux volumes importants de postes à pourvoir, ce n’est pas toujours simple de recruter. L’activité saisonnière des parcs, ou encore leur implantation peuvent être des freins à l’embauche.



Ou plus simplement les viviers sont à sec, tel que dans l’hôtellerie.



« Nous sommes un métier de service, avec des hommes face à des hommes. Si on manque de personnel, en restauration par exemple, on risque de fermer des points de vente, ce qui augmenterait les temps d’attente et réduirait le chiffre d'affaires » , constate François Fassier.



Dans ce contexte, les recruteurs se réinventent pour séduire et former cette main d’œuvre indispensable au succès des parcs.