III. Issa Dia (EFHT) : "Le tourisme est un secteur où il y a beaucoup d’opportunités"

Après un bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI 2D) avec une spécialité énergie et environnement, je me suis réorienté vers le BTS Tourisme, dans un lycée hôtelier à Guyancourt.J’hésitais quant à la voie à suivre. J’ai pris une année de césure et j’ai travaillé dans une enseigne de prêt-à-porter. C’était ma première expérience. Cela m’a permis de mettre un premier pied dans le monde professionnel, d’approcher les clients. Cela a été très bénéfique.J’ai repris mes études en bachelor en alternance. Je ne me voyais pas reprendre mes études sans aller en entreprise. Je trouve ça plus formateur.L’école m’a accompagné dans la recherche d’un employeur. Aujourd’hui, je suis en 1ere année de MBA Tourisme à l’EFHT.Je suis toujours en alternance chez Supertripper , agence de voyage d’affaires.J’ai commencé au service clients. Maintenant, je suis Sales Development Representative. Je fais de la prospection, pour proposer aux clients notre solution…