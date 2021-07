V. Nadir Guerras (Viaticus) : "A cause ou grâce à cette crise, l’industrie doit évoluer, va changer, et j’ai envie d’en faire partie !"

TourMaG.com - Tu as choisi d’intégrer l’industrie du tourisme au moment de la crise. Surprenant !



N.G. : Quand je me suis inscrit, on ne s’attendait pas à une seconde vague !



Mais en effet, la crise n’a pas été dissuasive. A l’inverse, c’est peut-être le bon moment d’intégrer le secteur ? A cause ou grâce à cette crise, l’industrie va changer, doit évoluer et j’ai envie d’en faire partie !



TourMaG.com - Qu’est-ce que tu envisages une fois diplômé ?



N.G. : Je suis un petit nouveau dans le milieu du tourisme, je ne l’étudie que depuis un an. J’ai encore beaucoup à découvrir pour avoir une vision globale de l’industrie du tourisme.



Mon bachelor en poche, je vais poursuivre en MBA Manager d’unité opérationnelle, toujours en alternance, chez Viaticus.



J’ai l’âme d’un entrepreneur. Pour autant, j’aimerais développer mes compétences et découvrir la réalité du terrain en débutant comme assistant d’un chef de produit. Pourquoi pas dans un grand groupe ?



Et après, j’aimerais créer ma structure, développer mon projet de réceptif en France.