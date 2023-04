Institut Paul Bocuse : une nouvelle ambition en changeant de nom

En 2023, dans le cadre de son plan d’extension et d’investissement de 25 M€, l’Institut inaugure un nouveau pôle dédié à l’Hôtellerie et aux cours de management, financé grâce au soutien de nombreux mécènes, sous l’impulsion de Gérard Pelisson , récemment décédé, et l’appui des Pouvoirs Publics nationaux, régionaux et locaux., offre les meilleures conditions d’apprentissage avec 22 nouvelles salles de cours, un amphithéâtre de 250 places et des espaces de coworking.Ce deuxième campus vient en complémentarité du campus historique, dénommé campus « Paul Bocuse », chaque campus faisant référence et hommage aux deux fondateurs de l’Institut.Ce projet illustre l’ambition de l’école de devenir la référence internationale des formations d’excellence aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Arts Culinaires, et plus globalement de l’hospitalité.