Le Pal recrute 350 saisonniers

animateur de loisirs

Pour postuler, les candidats doivent se rendre sur le site www.lepal.com onglet recrutement Le candidat est alors invité à remplir un questionnaire et sera informé par mail de sa sélection ou pas. Le parc met en avant les avantages qu'il propose.Les jeunes qui candidatent pour les postes d’opérateurs d’attractions peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage pour se former et obtenir le diplôme «», ce type de contrat permet d’offrir une rémunération beaucoup plus attractive (environ 1700€ net pour un temps complet).Les saisonniers pour le secteur « hôtellerie » ont la possibilité d’êtreen fonction de certains critères sur place dans un bâtiment tout équipé, tout neuf. Des mobil - home de 2/3 personnes à côté du parc sont également proposés.Côté restauration :donc pas de coupures d’horaires. Même avantage pour l’hôtel Savana RESERVE et les Lodges du PAL, un seul service le soir !