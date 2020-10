Le Puy du Fou recrute : 2 000 postes à pourvoir pour 2021

Le Rendez-Vous des Talents

Chaque nouveau Talent reçoit ainsi plusieurs heures de formation afin de devenir un véritable spécialiste dans son domaine

"Le Puy du Fou offre par ailleurs de nombreuses opportunités d’évolution, selon les compétences et les aspirations de chacun, en France mais aussi aux Pays Bas, en Espagne et en Chine. "

Ouvert jusqu’au 1er novembre 2020, le Puy du Fou prépare déjà sa saison 2021.Le parc annonce que. Pour faire découvrir ses métiers de l’intérieur, le Puy du Fou présente «» du 26 au 30 octobre 2020.Durant une demi-journée,, échanger, découvrir les métiers qui les intéressent, et mieux cerner et comprendre le rôle qu’ils pourront tenir la saison prochaine.Chaque candidat est invité à adresser dès maintenant son CV et sa lettre de motivation sur l’adresse talents2021@puydufou.com pour s’inscrire à 1 ou 2 ateliers (dans la limite des places disponibles." explique le parc dans un communiqué.En 2021,ouvrira ses portes avec 4 grands spectacles de jour, 3 villages d’époque et plus de 30 hectares de nature aux portes de Tolède.