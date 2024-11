Le potentiel du tourisme, mais de quoi parle-t-on ? [ABO]

Et c’est vrai que très souvent dans les prises de paroles dans les rendez-vous professionnels et autres assemblés générales ayant trait au tourisme, on va parler du potentiel en rappelant les chiffres clés qui permettent de donner une idée de que ce pèse le tourisme. On le rappelle comme une sorte d’obligation qui aurait pour objectif de préciser que ça pèse beaucoup dans l’économie locale, mais comme la production est diffuse, et bien ça ne se voit pas. Donc il faut le rappeler inlassablement dans toutes les prises de paroles publiques, pour finalement se justifie, et ce n’est jamais bon de se justifier.Je pense que si prenait le temps de faire une analyse assez simple, qui aurait pour objet de corréler les aides publiques avec chaque filière de l’économie française, on s’apercevrait que le tourisme serait la filière la moins aidée proportionnellement à son poids,, passera toujours inaperçu face à l’implantation d’une usine qui créera elle aussi 30 emplois.La souveraineté industrielle pèsera toujours plus que la souveraineté touristique, parce qu’à force de raconter que le tourisme ce sont des emplois non délocalisables,Elle évoluera quand on se rendra compte que l’offre d’hébergement notamment des grandes stations du littoral et de la montagne, aura tellement vieilli, qu’elle sortira du marché, pendant que nos voisins européens plus pragmatique et réalistes sur ce que le tourisme peut rapporter économiquement, nous grignoterons des parts de marchés., et que parce que nous sommes leader mondial, et bien c’est là où on peut faire des économies. Je ne connais aucune entreprise leader mondial dans son secteur, arrêter d’investir dans la Recherche et Développement, et pourtant parce que ce le tourisme performe, qu’on va lui couper les ailes.