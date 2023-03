Le recrutement de vos futurs alternants : l’engagement de l’EFHT

En 2022, un nombre record d'apprentis ont commencé leur formation en alternance dans un hôtel parisien en partenariat avec l'EFHT. Astotel a montré sa confiance en créant une classe dédiée, avec plus de 15 apprentis en poste, permettant ainsi à l'école du 104 boulevard Arago de s'implanter dans le secteur hôtelier. Afin de mieux répondre aux besoins des professionnels de l'industrie hôtelière et de mieux appréhender les domaines d'expertise du secteur, l'EFHT ouvrira une classe BTS Management en Hôtellerie et Restauration à la prochaine rentrée. Cette formation sera proposée en alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.



Afin de permettre aux étudiants de cette nouvelle section, l’EFHT proposera des jobs dating tout au long de l'année 2023, offrant aux entreprises la possibilité de présélectionner des candidats répondant à leurs critères. Deux formules sont proposées : un job dating à l'école ou en visio-conférence pour rencontrer tous les candidats sélectionnés en une demi-journée, ou des entretiens directs à l'entreprise touristique pour plus de flexibilité dans la prise de rendez-vous.



En somme, l'EFHT continue d'offrir un accompagnement sur-mesure aux entreprises du secteur touristique et de l’hôtellerie pour permettre aux étudiants de trouver l'expérience professionnelle qu'ils souhaitent.

Et qui sait, peut-être que votre entreprise sera la prochaine à bénéficier de cet accompagnement de qualité en 2023 !