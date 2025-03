Le train à fond de cinquième (Jean Pinard) [ABO]

temps perdu

L'invention du chemin de fer a bouleversé la géographie des pays et la gestion des distances, et je trouve ceLe monde redevient à portée de train et ça, ce n’est pas rien.L’algorithme des réseaux sociaux n’y est sans doute pas pour rien, mais chaque jour c’est une vingtaine de posts consacrés au train qui m’interpellent, et ce qui me fascine quelques dizaines d’années plus tard, c’est, lede sites, d’agences de voyages en ligne ou pas, de livres et guides ou encore d’initiatives de la part des pouvoirs publics, pour promouvoir le train., et qu’il est sain de rappeler que le temps du voyage, n’est pas du temps perdu, sinon autant se téléporter sur son lieu de vacances, mais qu’il fait partie intégrante de l’expérience du voyageur.Prendre le temps de voyager, ce n’est pas un nouveau mantra, un nouveau concept marketing, mais un juste retour à la réalité de ce que doit être le voyage. Celui-ci n’est pas un espace-temps dans lequel on voyagerait plus vite que le temps de la rotation de la terre, en enfilant des fuseaux horaires, mais, et pas seulement parce que voyager en train est écoresponsable, il est important d’équilibrer ces deux ambitions, celle de l’écologie et celle de du temps gagné, celui qui nous fait découvrir des gens et des paysages, en opposition au «» d’un voyage à 10 000m au-dessus des paysages.