Management : la reconnaissance non monétaire un enjeu de tous les instants

D’après Jean-Pierre Brun, professeur et titulaire de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail à l’Université Laval, il ne faut pas négliger la reconnaissance des groupes. Selon ce dernier : « i[Le travail d’équipe est de nos jours essentiel et la coopération entre les unités d’une même organisation est la clé du succès. […]sous peine de disparition de toute coopération entre les acteurs et de désengagement chronique.]i »La notion de reconnaissance non monétaire s’avère bien plus large que l’on peut l’imaginer.Du temps et de l’énergie doivent y être consacrés puisqu’il existe de nombreuses pistes pour développer la motivation des individus et des groupes. En fin de compte,pour créer un climat de travail sain qui mise sur le bien-être des employés.