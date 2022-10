Marc Rochet : "Nous voulons les mêmes accords qu'entre Air Austral et Air France !" 🔑

TourMaG.com - Quel bilan dressez-vous de l'été 2022 ?



Marc Rochet : Il n'y a pas de réponse unique à cette question.



Au sujet du trafic, il y a eu incontestablement un retour au voyage que nous voyons notamment au niveau des VFR (les visites Ă des amis et Ă des parents), nous le voyons sur le loisir mais nous ne le voyons pas vraiment sur le business.



Sur ce dernier point c'est plutĂ´t mou, et je pense qu'il y a des personnes que nous ne reverrons pas, avec les changements de consommation.



Globalement et toutes compagnies confondues, nous allons rester avec un trafic un poil en dessous de 2019.



Les Domiens de métropoles sont allés aux Antilles et les touristes aussi, pas de façon incroyable. Par contre les Antillais ne sont pas allés en Métropole. A noter qu'à la Réunion, le trafic est en hausse de 5% par rapport à 2019. La région est économiquement dynamique, avec une reprise très forte du tourisme.



Pour French Bee, les USA ont été une très bonne surprise, ce fut un excellent été.