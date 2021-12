Pandémie : Non, l'agence de voyages n'est pas morte... mais elle évolue ! 🔑

" Nous cherchons des gens qui aiment les autres, c'est indéniable.



Nous préférons embaucher une personne qui ne connait rien au voyage, mais qui a un véritable savoir-être et aime aider les autres, tout en ayant une affection pour le commerce, " rapport François Piot.



C'est bien là le changement majeur apporté par la pandémie.



L'agent a laissé au vestiaire sa veste de commercial, capable de vendre n'importe quelle destination, pour endosser celle de super professionnel du service, tourné vers l'autre.



" A la sortie de la crise, ils auront sans doute un vrai statut de conseiller. Ils feront tout ce que les clients n'ont pas envie de faire.



Pour tout vous dire, nous réfléchissons à facturer ou inclure dans le prix l'assistance, pour toutes les démarches sanitaires. C'est devenu hyper complexe " annonce Yves Verdié.



A mesure des échanges, si la fatigue est là, tout le monde croit au rebond de la profession. Il faut laisser le temps faire son œuvre et l'orage passer.



" Je ne suis pas pessimiste et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils feront en 2022, le même métier que lors du début du XXIe siècle. Les difficultés actuelles ne signifient pas que l'activité soit en péril, " lâche Jean-Pierre Mas.



Tout comme d'autres domaines économiques, le tourisme s'est adapté à ces nouvelles conditions, mais peut-être pas assez à son nouveau terrain de jeu et aux enjeux à venir.



Malgré tout, avec le soutien de l'Etat pour passer cette nouvelle vague et les prochaines à venir, la distribution sera toujours debout, mais pas exactement la même.



" Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais il faut s'organiser et anticiper l'effet de panique chez les clients.



Tout le monde parle d'un retour à la normale, mais il est évident que nous n'allons pas retrouver ce que nous avons vécu par le passé. Nous devons changer nos habitudes, " se veut philosophe Myriam Tord, la cofondatrice du groupe Helpdesk des Pros du Tourisme.



Le monde d'avant n'est plus.