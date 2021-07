Stéphanie Bertrand, votre future responsable d’agence loisirs ?

Le contact humain !



Et puis, dans la vente de voyages ce qui me plait, c’est de trouver l’adéquation entre la destination, le voyage, le budget et puis ce que recherche le client.



Quand on arrive à répondre aux désidératas, on créé une complicité avec le client. C’est ce que j’aime ! On peut faire débuter le voyage, dès le fauteuil de l’agence !