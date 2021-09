TourMaG.com organise une conférence Emploi et Formation à l'IFTM-Top Résa

Après une année de crise liée au covid-19, il est temps que écoles, recruteurs, acteurs et opérateurs du tourisme se réunissent autour de la table pour préparer ensemble la reprise du secteur.



Depuis un an et demi, les repères ont été chamboulés voire bouleversés : télétravail, départs des salariés... Le secteur a traversé une zone de turbulence.



Relations humaines, lien social et collectif de travail, méthodes de management, impact social, c’est l’ensemble de l’organisation des entreprises qu’il convient de réinventer.



Après une analyse des besoins en compétences du marché et des difficultés rencontrées par les recruteurs, nous écouterons les conseils de dirigeants de cabinets de recrutement et les témoignages de dirigeants du tourisme qui innovent dans leur manière de recruter et de manager

Pour aider les recruteurs, les écoles et centres formation à préparer la rentrée,Ce rendez-vous réunira des représentants des écoles de tourisme, des cabinets de recrutement, et des entreprises du tourisme pour partager leur vision du secteur RH.A cette occasion, les différentes parties prenantes analyseront les besoins en compétences du marché et mettront en lumière les bonnes pratiques RH pour tenter deLe tout sera complété par des témoignages éclairants et novateurs de dirigeants du tourisme." préciseresponsable Emploi chez TourMaG.com.