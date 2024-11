Tourisme : démontrons son utilité sociale plutôt que son poids économique 🔑

Quand je regarde les vacanciers du VVF de mon village, je vois des gens qui ne se connaissaient pas mais qui se parlent, jouent à la pétanque et au ping-pong ensemble, partagent une bière locale avec les habitants du village.Et c’est partout la même chose dans tous les villages, toutes les stations touristiques de France.Si nous voulons plus de reconnaissance pour notre secteur,Démontrons que le temps des vacances fait du bien, qu’il ressource, qu’il socialise, et que c’est ce dont notre société a besoin si on veut éviter sa balkanisation.Je suis l’actualité de la filière tourisme avec intérêt et curiosité, et j’observe que cet automne, TOUS les évènements professionnels, et il y en a eu un paquet, ont préféré traiter du potentiel de l’intelligence artificielle dans le tourisme, que du potentiel de ce secteur à reconstruire du lien social et du collectif…. Et je trouve ça assez triste.Si j’ai bien compris tout ce que j’ai lu sur l’IA, je retiens que son potentiel est surtout d’ordre marketing, puisque l’IA devrait favoriser l’hyper personnalisation, et donc proposer des idées de voyages, de vacances et de loisirs qui tiendront compte de ce qu’on aime.Je comprends bien que ce qui est artificiel dans cette intelligence c’est sa capacité supersonique à synthétiser toutes les infos produites en amont, pour te les proposer en une demie seconde, en prenant soin de ne garder que ce qui correspond à tes préférences de consommation ou de type de vacances.