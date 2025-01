USA, Canada, Ecosse, Italie... découvrez les actus internationales de la semaine ! [ABO]

Deux jeunes Mayennais, Noé Bélier et Louis Péculier, se lancent dans un périple unique : parcourir 15 000 km à travers 25 pays européens en tractant une mini-caravane à vélo.Leur projet, « Cara’Veloop », incarne des valeurs d’écologie et de minimalisme, offrant une alternative durable au voyage traditionnel.La caravane, inspirée par Drew Builds Stuff, est un espace de vie ingénieux, équipé de panneaux solaires et d’une isolation, assurant confort et praticité.Partis en novembre, ils prévoient 7 à 9 mois de découvertes, parcourant 50 km par jour. Ce voyage vise à promouvoir un mode de vie respectueux de l’environnement, tout en favorisant les rencontres et l’échange culturel. Cette aventure humaine et inspirante, jalonnée de défis, de paysages variés et d’anecdotes captivantes, qui séduira les amateurs de tourisme alternatif est à suivre sur le compte instagram caraveloop Un article à retrouver sur le site lemondedupleinair.com