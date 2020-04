Activité partielle : comment éviter un refus ou un retrait rétroactif dans les 4 mois ?

Oui je la rencontre déjà malheureusement et c’est pour cette raison que j’entends attirer l’attention de vos entreprises du tourisme sur les points suivants :- Le nombre des demandes d’activités partielles dans le secteur du tourisme, conjugué à l’assouplissement par les pouvoirs publics conduit les DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à adopter des positions divergentes selon les régions….- J’ai déjà des dossiers de refus du pourcentage déclaré au titre de l’activité partielle, la DIRECCTE (déjà informée de l’Ordonnance qui a permis l’à-avoir plutôt que le remboursement) ayant répondu qu’il fallait forcément préparer des dossiers suite à l’ordonnance ayant permis un avoir plutôt qu’un remboursement et donc la nécessité de faire une ou des nouvelles propositions commerciales… contestant alors l’inactivité totale….Enfin et malheureusement je rappelle que la ministre du travail a invité :- les CSE (Comité social et économique) et représentants du personnel mais également les salariés, à dénoncer les entreprises qui, selon eux, fraudent l’activité partielle, le terme même de « dénonciation » m’est absolument insupportable mais il faut tenir compte de cette réalité.