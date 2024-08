Aérien : une rentrée entre parenthèses 🔑

anti tout

survendu

Saluons donc cette magnifique parenthèse enchantée des Jeux olympiques de Paris et par conséquent cette claque administrée aux «» , ceux qui priaient pour un échec et dont nous apprécions pour encore quelques jours, quelques heures, le silence.d’ Air France concernant les remplissages et les recettes. Anne Rigail estimait dernièrement à 200 millions d’euros le manque à gagner pour le groupe Air France - KLM due à la désaffection des voyageurs pendant les jeux.Cependant, après avoir géré sans problème majeur, l’acheminement, l’arrivée, le départ des athlètes, l’image de la compagnie française ainsi que celle des infrastructures d’Aéroport de Paris en ressortent grandis.Le PDG du Groupe ADP, Augustin de Romanet , devrait pouvoir finir son mandat avec la satisfaction du dernier devoir bien accompli.N’oublions pas non plus lors de cette période bénie, la beauté du vieux port et la rade de Marseille , la Polynésie et tous ces sites français magnifiés par le passage de la flamme olympique avec une population enthousiaste, souriante, unie et joyeuse ….Y compris à Paris !Quel exploit ! Même si Didier Arino , le directeur du cabinet Protourisme parlait d’un premier bilan mitigé de l’été 2024 et d’un impact des JO «» aux professionnels du tourisme, la quinzaine olympique et ses images magnifiques agirent comme une formidable publicité pour la France et Paris.La semaine dernière, Joan, touriste portugais fraichement débarqué à Orly avouait à nos confrères du Parisien que les images des JO lui avaient donné l’envie de redécouvrir Paris.Et d’acheter ces billets vers la capitale à la dernière minute. Transavia