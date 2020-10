Fram recrute 50 contrats de professionnalisation

FRAM propose plus de 50 postes en contrat de professionnalisation dans le domaine de l'animation pour ses Hôtels Clubs à l'étranger en 2021 : Grèce, Espagne, Portugal, Sénégal ou encore République Dominicaine, Cuba, Zanzibar...



Plusieurs sessions de recrutement seront organisées à Paris les 12 et 13/10, à Lille les 14 et 15/10, à Rennes les 26 et 27/10, à Toulouse le 4/11, à Montpellier le 9/11 et à Bordeaux le 10/11.



Le tour-opérateur propose deux types de formations pour devenir animateur polyvalent ou animateur Club Enfant.