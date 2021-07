IV. Reconvertis du tourisme - Nelly : "Il faut bien dire ce qui est... la passion ne suffit pas !"

La Covid-19 est arrivée, on est passé au télétravail, on a dû gérer tous les clients, les litiges, les avoirs... C’est là que j’ai eu un déclic. Il fallait que je change de métier, que je parte.



Avoir des responsabilités, une charge de travail supplémentaire, avec toutes les m..., les vaccins, les pass sanitaires, et ce pour le même salaire de 1 200 € net, j’ai refusé. Cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je ne me voyais pas revenir en agence.



J’ai démissionné et j’ai passé un concours pour travailler dans la fonction publique. C’est moins plaisant que le tourisme, mais je gagne désormais 500€ de plus par mois, ce n’est pas négligeable.



Je ne travaille plus les samedis, je choisis mes horaires, j’ai plus de vacances, que je peux prendre quand je veux !



J’aurai également la possibilité d’évoluer sur d’autres postes. Je ne me voyais pas rester agent de voyages toute ma vie et encore moins dans la même agence. »



* le prénom a été modifié.