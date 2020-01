Marietton ouvre un nouveau call center de 600 M² à Saint-Etienne

" Il s'agit d'un centre de débordement qui permettra de répondre aux nouveaux clients business que nous venons de remporter, notamment des grands comptes mais aussi à la partie loisirs. " explique Laurent Abitbol, président du groupe avant d'ajouter : "A Saint-Etienne il y a des formations tourisme et il y a eu des centres CWT qui ont fermé, il y a donc des compétences".



Ainsi les clients d'Ailleurs Business, Havas Voyages, Havas-voyages.fr, Auchan Voyages mais aussi Héliades ou encore Selectour.fr pourront être traités via ce nouveau call center.



Ainsi Marietton Développement compte monter en charge sur le recrutement au fur et à mesure des contrats. Entre 30 et 40 postes seront à pouvoir.