Pilotes : easyJet va recruter 1000 cadets sur 5 ans

Par exemple : la capitaine Iris de Kan, mère de deux enfants et commande de bord, apparaît dans l'une des publicités avec sa fille Kiki, âgée de 5 ans.



"Il est important que les filles aient des modèles visibles afin que nous puissions lutter contre les stéréotypes professionnels et montrer que quiconque ayant la motivation et la passion peut transformer ses compétences pour devenir un pilote de ligne. J'aime la responsabilité et le défi que représente mon travail, mais ce n'est pas aussi difficile que de jongler avec les exigences d'un enfant de cinq ans et d'un bébé à la maison !" , commente Iris de Kan, commandante de bord dans un communiqué de la compagnie.