" Si au terme de l’enquête, il s’avère que ces cotisations auraient dû être payées alors on pourrait rentrer dans le cadre de travail dissimulé passible de condamnations pénales.



Si une résolution rapide de cette problématique n’est pas amenée par la direction, une action collective sera menée, " a menacé dans un 1er tract les pilotes syndiqués.



Quinze jours plus tard, le SNPL a sorti une deuxième lettre beaucoup plus vindicative.



Il dénonce les réponses peu convaincantes des fournisseurs comme ETF, DAT ou Leave, faisant tous appels à des pilotes auto-entrepreneurs, avec des conditions sociales et des contrats en inadéquation totale avec la politique du syndicat.



" Nous exigeons l’arrêt immédiat de ces affrètements. En l’absence de réponse sous 48 heures de la part de l’entreprise, nous ferons appel à la force collective en déposant un préavis de grève pour faire cesser ces pratiques inacceptables, " annonçait le syndicat en début de semaine.



L'ultimatum a pris fin mercredi 3 juillet 2024, dans la soirée.



La direction de Transavia n'a pas attendu la fin du compte à rebours, elle a décidé dans la journée de suivre les recommandations de ses pilotes et de mettre fin à ces affrètements.



" Dans le respect de nos accords, Transavia France a contractualisé avec la compagnie ETF (compagnie croate) un avion B737 que nous utilisons comme réserve sur toute la saison été 2024.



Cette réserve chaude est un élément de secours pour nous préserver des contraintes de notre base principale Orly : slots, couvre feu, les régulations ATC en particulier en été (météo, pic de trafic…) et les multiples aléas, et ainsi assurer la robustesse des opérations de Transavia et honorer le contrat de transport avec nos passagers face aux aléas à J, " a introduit dans son message que nous avons pu consulter, Olivier Mazzucchelli, le PDG de l'entreprise.