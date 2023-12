Volotea lance une campagne de recrutement de pilotes

Des contrats locaux permanents au sein des bases françaises

Dans le cadre de son développement, Volotea offre de fortes possibilités d’évolution

Des salaires compétitifs avec des possibilités d'évolution

Un plan de carrière qui valorise le dévouement et le talent

Des avantages en matière de voyage, y compris des accords avec d'autres compagnies aériennes par l'intermédiaire de MYID travel

Des programmes de mentorat pour soutenir la croissance professionnelle

L’accès à des programmes de formation pour un développement continu

jouent un rôle essentiel dans l'aviation, assurant la sécurité et le confort des passagers lors de leurs voyages. Ces professionnels hautement qualifiés possèdent des compétences avancées en navigation aérienne, gestion des situations d'urgence, et communication avec les équipages au sol et en vol. Les pilotes de ligne doivent également faire preuve de jugement, de prise de décision rapide et d'une excellente conscience situationnelle, tout en restant calmes et efficaces sous pression. Leur rôle est crucial non seulement pour la, mais aussi pourDevenir pilote chez Volotea présenteLes candidats sont invités à consulter la page carrières de Volotea