Code du tourisme : les pièges à éviter pour dépasser les crises 🔑

" Le tourisme est l'un des rares domaines où il est possible de modifier le contrat avant le départ ! C'est le comble de l'insécurité juridique.



Il existe 2 types de modifications : mineure ou d'éléments essentiels, " tient à préciser Emmanuelle Llop, tout en sachant qu'il n'y a pas réellement de définition pour ces deux points.



Par contre, il est obligatoire de définir ce qui est mineur et essentiel, dans les Conditions Particulières de vente.



Les acteurs du tourisme ne doivent pas oublier quelque chose : " dans le principe de base du code, il convient de trouver des remèdes en cas de non-conformité. Vous êtes responsables, avec une graduation, " précise-t-elle.



Comme le client à une obligation de signalement sur place, le professionnel a l'obligation de trouver une solution tant qu'il est à destination et dans la mesure du possible.



Le Code du tourisme est d'ordre public, donc il est impossible de cacher des choses et de modifier les textes, pour les mettre à l'avantage de l'entreprise.



Pour résumer, " vous devez partir du principe que le consommateur est un bébé sans dents, qui ne sait pas ce qu'il se passe en cas de problème. " Il faut le materner à tous les stades de la vente et du voyage.



Un client heureux sera votre meilleur VRP.



La France est un pays où l'administratif prend une place très importante, dans tous les métiers. Et le tourisme est sans doute en haut de la pyramide face à ce constat.



" Le Code du tourisme ne nous a pas aidés durant cette crise. Il est toujours en retard d'une guerre, il est trop détaillé. Notre pays à ce défaut majeur d'accumuler les normes ", conclut Jean-Pierre Teyssier, le médiateur du tourisme.



Cette période d'élections nationales peut mettre en lumière cet excès, via les nouveaux députés...