Emploi, formation : avec le Comité de filière tourisme, "nous allons passer en mode projet "

« C’est un triptyque, qui réunit l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs privés pour développer le tourisme à l’échelle de l’ensemble de la destination. C’est important de rassembler toutes les visions autour d’une même table »,

« Je suis confiant sur le CFT, qui n’est pas un organisme platonique, mais un organe décisionnaire. Nous allons passer en mode projet »,

« Réunir tous les professionnels du tourisme nous donne une force de frappe et nous permet de peser »,

« Ce CFT a été voulu et demandé par les acteurs du tourisme, pour pallier l’absence de ministère. Il faut arrêter l’autosatisfaction, il est important d’extraire des sujets sur lesquels on se retrouve tous et de les porter directement à l’oreille de l’exécutif »,

Manque d’attractivité, difficultés à fidéliser les collaborateurs, formations inadaptées aux besoins des professionnels, mutation rapide des métiers... le workshop organisé par la Conférence des formations d’excellence du tourisme (CFET) a permis de rappeler les problématiques liées à l’emploi dans l’industrie du tourisme.Après le constat place à l’action. Le Comité de Filière Tourisme, structure politique qui regroupe les différents acteurs du tourisme, a tenu sa première réunion le 16 janvier dernier et s'est doté de 4 commissions, dont une dédiée à l’Emploi et la formation.rappelle Véronique Brizon, directrice de Tourisme & Territoires Trop tôt pour parler de véritables attentes, mais selon les professionnels présents à l’événement, ce CFT est le bienvenu.affirme Jean-Virgile Crance, directeur des relations investisseurs et institutionnelles chez Louvre Hotels Group et président Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).complète Arnaud Daniel, le directeur de Batobus expose Roland Héguy, président de l’ Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (umih).