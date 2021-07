II. Reconvertis du tourisme - Bruno Dumoulin : "Le fait de pouvoir monter ma microentreprise m’a tenté..."

« J’ai commencé ma carrière comme agent de voyages dans une petite agence parisienne, avant de rejoindre Fram.



D’abord comme délégué commercial à Paris, puis comme responsable de la promotion des ventes en Champagne, pendant dix ans.



J’ai bénéficié du premier plan social. J’en ai profité pour parfaire mon anglais et me former au web marketing.



Par la suite, j’ai rejoint Thalasso N°1, comme responsable des ventes, puis Jet tours et Top of Travel.



S’en est suivi, le séisme Thomas Cook et la crise sanitaire.



Pour résumer, j’ai une trentaine d’années d’expérience dans le tour-operating, avec des fonctions essentiellement axées sur l’activité commerciale, la promotion des ventes, les nouveaux partenaires technologiques. J’en ai aussi profité pour suivre des formations de community management, grâce à mon CPF.