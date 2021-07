La crise sanitaire, accélérateur de reconversion professionnelle

TourMaG.com – Depuis le début de la pandémie, le besoin d’accompagnement a-t-il été plus important ?

J. R. : J’ai reçu énormément de demandes pour des bilans de compétences. Les bénéficiaires se posent beaucoup de questions, ça fuse ! On sent une grande motivation à changer de voie. Ils se demandent s’ils vont pouvoir à 45 ans être capables de changer de métier, d’entreprendre par eux-mêmes ? Ou encore de garder leur rémunération ?



Au cours du bilan de compétences, je les pousse dans leurs retranchements, les amène à se redécouvrir à travers plusieurs questionnaires de personnalité. Il y a plein de choses dont on n’a pas conscience sur son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Je les aide à mieux se connaître, à faire de leurs failles des forces et à gagner en confiance.



Grâce à tout ce travail, on arrive à identifier des domaines d’activité avec lesquels ils ont des affinités et à identifier des métiers.

Je suis aussi là, pour faire prendre conscience de la viabilité et faisabilité de leurs projets.



TourMaG.com – Le confort de vie et la rémunération sont-ils des priorités dans un projet de reconversion ?

J.R. : Un de mes clients issu de l’hôtellerie-restauration va devenir chargé de clientèle dans une banque. Il s’y retrouve.



Un chef de rang, qui travaille en coupure, gagne en moyenne 1900€/2000€ bruts par mois. Il a des pourboires, certes. Dans la banque, le salaire sera de 2000€ bruts, avec un 13e mois, un système de primes, des RTT et davantage de congés et le confort d’un week-end de deux jours consécutifs.



TourMaG.com – Une reconversion ne se fait pas en un claquement de doigts. Quels sont les étapes ?

J. R. : Un bilan de compétences dure deux à trois mois, avec des rendez-vous chaque semaine. C’est assez prenant, car il y a un travail personnel à mener et des recherches. Ensuite, mesurer la viabilité du projet peut aller très vite.



Il est important de s’interroger sur les freins, les avantages et la rémunération du métier visé.



Le parcours du conjoint, le fait d’avoir des emprunts en cours, etc… sont à prendre en compte. Idem pour le choix et la durée de la formation. Au-delà d’un an, ils hésitent.



Un fort investissement est nécessaire. Il y a encore un délai de réflexion après le bilan.