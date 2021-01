Notre Brochure Lune de Miel

Avec sa culture vivante, ses paysages pittoresques et sa nourriture délicieuse, le Vietnam offre certainement aux jeunes mariés le meilleur des voyages de noces. En explorant le pays en profondeur, de sa charmante capitale Hanoi, à la mystérieuse Baie d'Halong, en passant par la bourgade authentique de Hoi An, chaque visiteur est émerveillé par la richesse de la culture vietnamienne, sans oublier Ho Chi Minh Ville et l’ile de Phu Quoc, paradis balnéaire par excellence.



À Hanoi, quoi de plus excitant que de chevaucher une Vespa à la découverte de la ville animée pour en admirer son charme et sa beauté, ou de flâner au rythme lent d’un cyclo-pousse dans les vieux quartiers, le long de ses nombreux lacs, ses grandes artères arborées, ses monuments historiques variés.



Pour découvrir la Baie d’Halong avec ses pics rocheux, ses îles karstiques, et tout simplement son panorama marin naturel magique, nous proposons d’abord une arrivée en hydravion. Ensuite, une croisière sur une jonque de luxe permettra de visiter quelques villages de pêcheurs et les centaines de rochers émergeant des eaux émeraudes de la Baie. Quelques mouvements de Tai Chi au petit matin ou tout simplement un cocktail sur le pont principal au coucher du soleil ou au clair de lune laisseront de cette croisière un souvenir impérissable.