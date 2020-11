PHOENIX VOYAGES : 21 ANS D’EXPERTISE ET DE PRODUITS NOVATEURS EN ASIE

LA COLLECTION 2021-2022 :

LES GRANDES NOUVEAUTÉS :

Saviez-vous que parmi les centaines de circuits, excursions, croisières et modules, Phoenix Voyages vous propose ses fameuses Escapades ? Ces programmes courts (4 jours/3 nuits) offrent la possibilité d'explorer les villes et les régions à traversDécouvrez nos 5 nouveaux modules, 3 excursions et un circuit combiné entre le Laos, la Thaïlande et le Cambodge qui offrent toujours plus d'authenticité et de voyages hors des sentiers battus ! Gardez à l'esprit que nous sommes une agence spécialisée dans le sur-mesure et que ces produits peuvent à tout moment être adaptés selon les désirs des clients.