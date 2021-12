Consultant implémentation : l’expert indispensable au voyage d’affaires

Oui, toutes les agences de voyages en ont besoin, car tous nos clients ont des accès on-line.D’ailleurs, nous recrutons actuellement deux personnes.Trouver des personnes capables d’administrer ses outils selon le niveau demandé, c’est là où est la difficulté.C’est compliqué car nous recherchons des profils qui ont déjà fait de l’implémentation outils. Les gens restent en poste.D’autant que pendant la crise, ils se sont posés beaucoup de questions. L’heure est aux nouvelles aspirations à faire des choses différentes, nouvelles.Mais, cela s’est moins ressenti ces derniers temps, car nous avons retrouvé une activité. Nous avons des projets, et retrouvé une dynamique a rassuré les gens. Être occupé baisse les tensions.Et puis, nous avons dû passer par un PSE et réduire de 50% notre effectif . Maintenant, j’ai besoin de les renforcer, avec plus d’exigence sur les profils, car je n’ai pas de temps pour former à autre chose qu’à notre écosystème, qui est très complexe. Notre technologie est très avancée, très autonome sur beaucoup d’outils.