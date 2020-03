Coronavirus : comment réussir l'expérience du télétravail ?

TourMaG.com – Des conseils concrets ?



V. B. : Si on veut que l’organisation de réunions vidéo ou des calls fonctionne, il faut par exemple encourager les participants à allumer la vidéo pour qu’ils soient plus concentrés, enregistrer la réunion pour ceux qui n’ont pas pu se connecter, ou encore mettre en place des sondages live pour permettre d’accroître les interactions et l’engagement…



Il est important également de demander des feedbacks pour améliorer les prochains échanges.



Sans être capable de se retrouver autour de la machine à café, il est important de favoriser les interactions informelles. C’est important pour favoriser les échanges et l’engagement.



Un manager peut appeler régulièrement son équipe pour maintenir le lien individuel.



En interne, nous avons mis en place le " Face Teatime ". Chaque matin, pendant quinze minutes, entre 9h15 et 9h30, avec son thé ou café à la main, chacun parle de ce qu’il veut.



TourMaG.com – Côté salariés, quels conseils pour un télétravail efficace ?



V. B. : La première notion est liée à l’organisation de la journée, d’autant plus quand il y a des enfants à la maison.



Il faut hyper bien réguler sa journée, en se fixant un planning qui est globalement le même que celui que l’on aurait si on allait travailler au bureau, voire encore plus structuré pour prendre le temps de s’occuper des enfants.



Je conseille de maintenir les horaires habituels.



TourMaG.com - La situation actuelle de confinement peut-elle représenter une opportunité pour renforcer l'adaptabilité, l'agilité et la résilience des organisations face aux crises ?



V. B. : Entre l’épisode de grève et la situation actuelle, les gens seront très contents socialement de se retrouver au travail, pour avoir des interactions sociales, mais sur le long terme, je pense qu’il y aura une utilisation croissante du télétravail et du management à distance.