Emirates souhaite recruter 6000 personnes d'ici 6 mois

En septembre le transporteur avait déjà lancé une campagne de recrutement pour embaucher 3000 personnes : 500 agents de services aéroportuaires pour son hub de Dubaï, 700 employés au sol, à Dubaï et sur l'ensemble de son réseau, 600 pilotes. et 1 200 techniciens qualifiés, dont des ingénieurs aéronautiques et du personnel de soutien technique, qui seront basés à Dubaï et sur des sites périphériques.Les candidats qui souhaitent postuler pour rejoindre l'équipage du cockpit, le personnel navigant commercial, l'équipe des services aéroportuaires d'Emirates et d'autres postes peuvent trouver plus d'informations sur www.emiratesgroupcareers.com.