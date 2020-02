Hôtellerie, restauration : un futur campus Vatel à Strasbourg en 2023

Vatel n’a cessé de tisser sa toile à travers le monde. Après sa création en 1981 à Paris, un deuxième campus a ouvert à Lyon en 1984, puis un troisième à Nîmes de 14 000 m2 qui compte une école, une résidence étudiante, etc. et, accolé, un hôtel d’application, un restaurant gastronomique, une brasserie ouverte 7j/7 et un spa qui accueillent de vrais clients.



« A Nîmes, nous avons notre hôtel d’application intégré à l’école. D’autres campus ont noué des partenariats annuels de stage avec des structures extérieures » , précise la directrice de la communication.



« Après l’ouverture des premières écoles en France, M. Sebban, le fondateur, a voulu vérifier que son savoir-faire était transmissible, en ouvrant un bureau à Bordeaux en franchise en 1994.



Il a ensuite lancé des franchises à l’international, avec l’objectif d’amener l’enseignement dans les pays qui en ont besoin », explique Véronique Hasselweiler.



Aujourd’hui, il y a cinq écoles en France, la plus récente est implantée à Nantes. A l’international, le modèle Vatel a été dupliqué dans 33 pays et compte plus de 50 écoles.



Et ce n’est pas fini. « En 2023, un autre campus devrait ouvrir à Strasbourg. Nous allons poursuivre le développement du tourisme à l’international », affirme Véronique Hasselweiler.



Certainement la meilleure stratégie dans un secteur dynamique. Selon les perspectives de l’OMT, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le monde augmentera de 3,3% par an entre 2010 et 2030 pour atteindre 1,8 milliard en 2030.